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Tunceli'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 70 yaşındaki vatandaş taburcu edildi

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 70 yaşındaki kişi hastaneden ayrıldı.

10.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:20
Tunceli'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 70 yaşındaki vatandaş taburcu edildi
Tunceli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 70 yaşındaki kişi hastaneden ayrıldı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi gören Hüseyin Demirci'nin taburcu edildiğini bildirdi.
Sonel, paylaşımında, "6 pozitif vakamızdan iyileşen 2 hastamız, 6 Nisan Pazartesi günü taburcu olmuştu. Az önce de Hüseyin Demirci (70) amcamız taburcu oldu şükür. Kalan 3 hastamızın tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Vali Sonel, mesajına "Evde Kal Tunceli" ifadesini ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Demirci, Tunceli, Kültür Sanat
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