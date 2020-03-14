Tunceli'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi
Tunceli'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi Tunceli kırsalında kurtların telef olan domuzu yeme anı görüntülendi.
14.03.2020 03:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:47
Tunceli 'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli kırsalında kurtların telef olan domuzu yeme anı görüntülendi. Tunceli'nin Pülümür İlçesi kırsalında kurtlar, telef olan bir domuzu yiyerek karnını doyurdu. O anlar hayvancılıkla uğraşan amatör doğa fotoğrafçılığı da yapan Özgür Balcı tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kurt, leşi yedikten sonra ayrılması, ardından da diğer kurtların gelerek karnını doyurması yer aldı.Domuz leşi yiyen kurdu gördüğünü belirten Özgür Balcı, "Önce bir tane geldi karnını doyurduktan sonra oradan uzaklaştı. Sonra iki tane daha geldi. Onlar da aynı şekilde karnını doyurarak ormanlık alana gittiler. Yanımda bulunan kamerayla o anları kayıt altına aldım. Bölgemiz yaban hayatı açısından son derece zengin. Ben de fırsat buldukça bunları kayıt altına alıyorum. Belki ileride bunları bir belgesel çalışmasına dönüştürebilirim"dedi.
TUNCELİ - Tunceli kırsalında kurtların telef olan domuzu yeme anı görüntülendi. Tunceli'nin Pülümür İlçesi kırsalında kurtlar, telef olan bir domuzu yiyerek karnını doyurdu. O anlar hayvancılıkla uğraşan amatör doğa fotoğrafçılığı da yapan Özgür Balcı tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kurt, leşi yedikten sonra ayrılması, ardından da diğer kurtların gelerek karnını doyurması yer aldı.Domuz leşi yiyen kurdu gördüğünü belirten Özgür Balcı, "Önce bir tane geldi karnını doyurduktan sonra oradan uzaklaştı. Sonra iki tane daha geldi. Onlar da aynı şekilde karnını doyurarak ormanlık alana gittiler. Yanımda bulunan kamerayla o anları kayıt altına aldım. Bölgemiz yaban hayatı açısından son derece zengin. Ben de fırsat buldukça bunları kayıt altına alıyorum. Belki ileride bunları bir belgesel çalışmasına dönüştürebilirim"dedi.
Kaynak: İHA
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