Tunceli'de, Mağarada Saklanan PKK'lı Teröristlere Operasyon (3)

OPERASYON SÜRÜYOR Tunceli
ile Ovacık
ilçesi arasındaki sarp ve kayalık alandaki mağarada saklandıkları belirlenen 6 kişi oldukları tahmin edilen, terör örgütü PKK
mensuplarına yönelik karadan ve havadan düzenlenen operasyon devam ediyor. Munzur Vadisi
Milli Parkı içerisindeki Tunceli- Ovacık yolunun 35'inci kilometresinde yer alan, sarp kayalık ve ormanlık alandaki çatışmanın sürdüğü belirtildi. Çatışma bölgesine gönderilen takviye askerler helikopterden inerken görüntülenirken, teröristlerin kaçış güzergahının da güvenlik kordonuna alındığı ifade edildi. - Tunceli
Ovacık,Tunceli,PKK
14 Aralık 2018 Cuma 19:22