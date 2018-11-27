Tunceli'de "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi" Toplantısı

27 Kasım 2018 Salı 16:27



27 Kasım 2018 Salı 16:27

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sağlanması amacıyla, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği, Sonları ve Çözüm Önerileri" çalıştayı Tunceli'de düzenlendi.Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya, Elazığ ve Bingöl illerinde düzenlenen çalıştayın son ayağının Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamada, toplantıda, Finansmana Erişim, Beşeri Sermaye, Kurumsal Yapılanma, Fiziki Altyapı, Ulusal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma, Üretim Maliyetleri, Devlet Destekleri, Kalite Markalaşma, Profesyonel Danışmanlık Gereksinimi, Mevzuata Dair Sorunlar ve Ekonomik Belirsizlik başlıkları altında 11 konu görüşüldüğü belirtildi.Çalıştaya katılanlara anket uygulanarak fikirlerinin alındığı belirtilen açıklamada, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'deki toplantıların tamamlanmasıyla anketlerden çıkacak sonucun rapor haline getirileceği ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu'nda gündem maddesi olarak ele alınacağı, ardından da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacağı kaydedildi.Açıklamada, toplantıya, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı Tunceli Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Murat Ortak, KOSGEB Müdürü Kadir Yıldırım, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile ildeki girişimcilerin katıldığı belirtildi.