Tunceli'de "Minik 112" Projesi

Tunceli
'de yürütülen "Minik 112" projesi çerçevesinde ilkokul öğrencilerine 112 Acil Çağrı Hizmetleri ve ambulanslar hakkında bilgi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla 112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla hayata geçirilen "Minik 112" Projesi kapsamında kentteki ilkokul öğrencilerine eğitimler verildi.
Bu çerçevede Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, acil sağlık hizmetlerinin yaptığı çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Özaydın, 2018 yılında Tunceli'de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yaklaşık 100 bin ihbardan sadece yüzde 15'inin gerçek olduğunu, diğerlerinin ise asılsız olduğunu söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de "112, acil durumlarda kullanılması gereken bir numara. İhtiyaç duyulduğunda aranmalı." dedi.
Programda konuşmaların ardından öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezinin aranacağı durumlar hakkında sunumlar yapılıp ambulanslar ve içerisindeki malzemeler tanıtıldı.
Tunceli, Güncel
Kaynak: AA