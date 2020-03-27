Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi esnasında botun devrilmesiyle Munzur Çayı'na düştükten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) arama çalışmaları sürüyor.

27.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:00
Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli 'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi esnasında botun devrilmesiyle Munzur Çayı'na düştükten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) arama çalışmaları sürüyor.
Munzur Çayı'nda yürütülen çalışmalara, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.
Dün Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, bugün de 2 ekip halinde çalışmalarına başladı.
Bir ekip Suvat köyü Taht mevkisinden itibaren Munzur Çayı'nda, ikinci ekip de Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarında arama çalışması yürütüyor.
JÖH timleri, Munzur Çayı kıyılarında arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma personeli de drone ve iz takip köpekleriyle çalışmalara destek veriyor.
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Munzur Çayı, Tunceli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin en son ne zaman Başbakan’la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması

Son Dakika Güncel Haberleri

17:24: Ankara'da engelli oğlunu baltayla öldüren baba tutuklandı - Haber 17:24: Pazar alışverişi öncesi ellerini dezenfekte ediyorlar - Haber 17:24: Bağcılar Belediyesinden termal kameralı önlem - Haber 17:24: Kars'ta kumar oynarken polisi görünce çatıya saklanan 10 kişi yakalandı - Haber 17:24: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artarak 759'a ulaştı - Haber 16:53: Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik - Haber 16:46: Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler