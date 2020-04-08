Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi nedeniyle suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

08.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:49
Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli 'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi nedeniyle suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
Uzman çavuş Güneş'i (36) bulmak için bugün yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve jandarma personeli 3 arama kurtarma köpeğiyle katılıyor.
4 ekip halinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir ekip kent merkezinden geçen Munzur Çayı'nın asma köprü mevkisinde, 3 ekip de Uzunçayır Baraj Gölü'nde botlarla suda ve kıyılarda arama yürüttü.
AFAD ekipleri ve gönüllüleri ile JÖH timleri Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama çalışmalarına devam ederken, jandarma personeli de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara destek verdi.
Ekiplerin gün boyu aralıksız sürdürdüğü arama çalışmalarında Güneş bulunamadı.
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Munzur Çayı, Jandarma, Tunceli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:37: Koronavirüs tedbirleri - Haber 17:36: Bakan Selçuk, EBA Canlı Sınıf'ta öğrencilerle sohbet etti - Haber 17:36: Kıbrıs Gazisi emekli maaşından 500 TL'yi kampanyaya bağışladı - Haber 17:36: Karaman'da hayvan hırsızlığı iddiası - Haber 17:36: MKE Ankaragücü'nün forveti Orgill'den "evde antrenman" videosu - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:36: Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber