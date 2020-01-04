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Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Türkiye'de, birinci derecede koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Tunceli Pülümür Vadisi'nde görüntülendi. Vaşağın görüntüsünü çeken Mehmet Kaya, "İlk kez vaşak gördüm çok heyecanlandım" dedi.

04.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:57

Nesilleri tükenmek üzere olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan vaşak, 'deki Vadisi'nde görüntülendi.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

Pülümür Vadisi'nde aracıyla seyahat ederken bir dağın yamacında vaşak olduğunu fark eden Mehmet Kaya, aracından inerek, dağın zirvesine doğru tırmanan ve daha sonra zirvede bir süre bekleyen vaşağı görüntülemeyi başardı. Kaya, "İlk kez vaşak gördüm çok heyecanlandım. Uzak mesafede olmasına rağmen görüntülediğim için çok mutluyum" dedi.

Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Türkiye, Pülümür, Tunceli, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA


Yaşam

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