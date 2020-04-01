Tunceli'de nisanın ilk günü yağan kar 32 köy yolunu ulaşıma kapattı
Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.
01.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:26
Tunceli 'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tunceli'de dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak, gece yarısından sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olmaya devam eden kar yüzünden 32 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı 6 karla mücadele ekibi, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Tunceli'de dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak, gece yarısından sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olmaya devam eden kar yüzünden 32 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı 6 karla mücadele ekibi, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA