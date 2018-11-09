Tunceli'de Öğrenciler Terör Örgütlerine Karşı Bilgilendirildi

Tunceli
İl Emniyet Müdürlüğünce Munzur
Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencileri kurduğu stantta terör örgütünün faaliyetlerine karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı ilgili birimlerin ekiplerinin Munzur Üniversitesi kampüsünde bilgilendirme standı kurduğu belirtildi.
Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere yönelik çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Kayıt yaptıran öğrencilerin terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı bilinçlendirilmesi, ailelerinin ve öğrencilerin şehrimizde kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyetleri yapılmıştır. Tunceli Emniyet Müdürlüğü olarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Munzur Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak 5 gün süren kampüs içerisinde bilgilendirme standı kurularak bilgilendirici broşürler dağıtılmış, öğrencilere kek ve meyve suyu ikramı yapılmış ve kalem ile bloknot hediye edilmiştir."
Munzur Üniversitesi,Munzur,Tunceli