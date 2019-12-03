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TUNCELİ'DE OPERASYONDAN DÖNEN ASKERLERİ TAŞIYAN ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi.

03.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:44TUNCELİ'DE OPERASYONDAN DÖNEN ASKERLERİ TAŞIYAN ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ

TUNCELİ'nin ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pülümür Karayolu'ndaki Sinan köyü mevkisinde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalında terör operasyonundan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Göründü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Güvenlik önlemleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR(Tunceli),



Pülümür, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

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