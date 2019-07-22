Tunceli'de örtü yangını

Tunceli
'nin Hozat
ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karabakır köyü ormanlık alanında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu Orman İşletme Müdürlüğüne haber
vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, yangına daha hızlı müdahale edebilmek için Hozat, Pertek ve Mazgirt belediyelerinden destek istedi.
Ormanlık bölgedeki örtü yangını ekiplerin yaklaşık 4 saatlik yoğun müdahalesiyle söndürüldü.