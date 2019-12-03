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Tunceli'de özel bireylerin yer aldığı etkinlik renkli görüntüler oluşturdu

Tunceli'de özel bireylerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

03.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:33Tunceli'de özel bireylerin yer aldığı etkinlik renkli görüntüler oluşturdu
'de özel bireylerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, engelliler, aileleri ve davetliler katıldı. Engelliler ile ailelerinin protokolde yer aldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Daha sonra engelli bireyler katılımcılara çeşitli gösteriler sundu. Özel bireylerin aileleri ise Vali Sonel'e çiçek verdi. Vali Sonel ile birlikte diğer protokol üyeleri sahnede özel bireylerle oyunlarında eşlik etti.

Ailelere devletin ulaşmasının öneminden bahseden Vali Tuncay Sonel "Bizim gözden kaçırdığımız ulaşamadığımız ki bizim her ilçeye her mahalleye her köye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu salonda olan olmayan tüm ailelerimiz, bize en ufak bir sıkıntınızı bildirin. Özel durumlarınızda olabilir ama bize bildirin ki hayatınızı kolaylaştırmak ta devlet olarak katkımız olsun" dedi.

Engelli bireylere ve ailelerine gezi sözü veren Sonel," Öğretmenlerimize yurtdışı gezisi demiştik, sizlere de yurtiçi diyelim. Canınız nereye gitmek istiyorsa oraya göndereceğiz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Dünya Engelliler Günü, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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