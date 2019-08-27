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- Tunceli'de özel timler, 2 teröristi etkisiz hale getirdi

- Tunceli'de özel timler, 2 teröristi etkisiz hale getirdiTUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık kırsalında eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen 2 teröristin Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27.08.2019 11:56
- Tunceli'de özel timler, 2 teröristi etkisiz hale getirdi
- Tunceli'de özel timler, 2 teröristi etkisiz hale getirdi
TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık kırsalında eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen 2 teröristin Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada;" Ovacık kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 2 terörist, JÖH timlerimizce silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir"denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği de aktarılan valilik açıklamasında, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
- Tunceli'de özel timler, 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Tunceli, Ovacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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