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Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:40Tunceli'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularının devam ettiği öğrenildi.
(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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