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Tunceli'de PKK'ya bilgi sızdırdığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Tunceli'de güvenlik birimleri ve adliyeden elde ettikleri bilgileri, terör örgütü PKK'ya sızdırdıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

10.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:14Tunceli'de PKK'ya bilgi sızdırdığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
'de güvenlik birimleri ve adliyeden elde ettikleri bilgileri, terör örgütü PKK'ya sızdırdıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan M.Y, E.T, E.D. ve B.D. hakkında, adliye, bazı kamu kurumları ve güvenlik birimlerinden elde ettikleri gizli bilgileri, terör örgütü PKK'ya sızdırdığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen zanlılardan E.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tunceli Adliyesi'nde memur olarak görev yapan M.Y. ile diğer 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tunceli, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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