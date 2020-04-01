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Tunceli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyor

Tunceli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyorTUNCELİ Valiliği ile iş insanlarının desteğiyle kentteki tekstil fabrikasında sağlık çalışanları ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere günde 200 bin maske üretimi yapılıyor.

01.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:40
Tunceli 'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyor
TUNCELİ Valiliği ile iş insanlarının desteğiyle kentteki tekstil fabrikasında sağlık çalışanları ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere günde 200 bin maske üretimi yapılıyor.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimiyle Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanları ve vatandaşların faydalanması için ücretsiz maske üretimine başlanıldı. İş insanlarının da desteğiyle fabrikada günde üretilecek 200 bin maske, sağlık çalışanları ve vatandaşlara dağıtılacak.
Fabrikayı ziyaret eden Vali Sonel, emeği geçen iş insanları ve fabrikaya yetkililerine teşekkürlerini iletti. Vali Sonel, "Koronavirüs salgınına tedbirlerimiz kapsamında, tekstil fabrikalarımızda çalışanlarımıza bir ay izin vermiştik. Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde Avrupa'nın 8 ülkesine ihracat yapan tekstil fabrikamızla görüşerek koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarına, vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtmak ve ihtiyaç olan bölgelere gönderilmek üzere 200 bin adet maske üretimine çalışanlarımızın sosyal mesafesine ve hijyenik kurallara uygun olarak başladık. İşletme sahibi Selçuk Bozkurt ve bize bu konuda malzeme desteği sağlayan Tuncelili iş insanlarımıza teşekkür ederim" dedi.
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Tunceli’de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tunceli, Güncel

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Tunceli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyor
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