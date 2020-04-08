Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım etti

TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını ayaklarına götürerek bahçelerinde fidanlarını da dikiyor.

08.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:20
Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım etti

TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını ayaklarına götürerek bahçelerinde fidanlarını da dikiyor.

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, ekiplerce karşılanıyor.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımız her yerde yöre insanımızın duasını almaya devam ediyor. Şimdi de polisimiz 75 yaşındaki Melek ninemizin kahvaltısını evine götürüyor, jandarmamız da 88 yaşındaki Sakine ninemizin isteği üzerine bahçesine fidanlarını dikiyor" dedi,

Jandarmanın 88 yaşındaki Sakine ninenin talebi üzerine fidan getirerek bahçesine diktiği görüntüleri, Vali Sonel tarafından sosyal medyadan da paylaştı.

Sakine nine, "Ben 156'yı aradım. Karakoldan bana fidan getirdiler. Allah bin kere razı olsun. Jandarma getirip fidanları dikti. Allah devletimize zeval vermesin, acıtıp incitmesin, devlete uzun ömür ve sağlık versin" diyerek jandarmaya teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Dün yaşanan patlamanın vahametini anlatan tablo bugün ortaya çıktı Haberler
Dün yaşanan patlamanın vahametini anlatan tablo bugün ortaya çıktı
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:21: Mevsimlik tarım işçileri izin almak için başvurulara başladı - Haber 14:21: Şiddetli rüzgar ahır yıktı - Haber 14:20: Nallıhan Devlet Hastanesi için halk eğitim merkezinde maske üretiyorlar - Haber 14:20: Et ve Süt Kurumu: Etlerin çürümeye terk edildiği iddiası gerçek dışı - Haber 14:20: Kütahya'da 90 yaşındaki Abdullah amca "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber