Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım etti

TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını ayaklarına götürerek bahçelerinde fidanlarını da dikiyor.

08.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:52
Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım etti

TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını ayaklarına götürerek bahçelerinde fidanlarını da dikiyor.

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, ekiplerce karşılanıyor.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Kahramanlarımız her yerde yöre insanımızın duasını almaya devam ediyor. Şimdi de polisimiz 75 yaşındaki Melek ninemizin kahvaltısını evine götürüyor, jandarmamız da 88 yaşındaki Sakine ninemizin isteği üzerine bahçesine fidanlarını dikiyor dedi,

Jandarmanın 88 yaşındaki Sakine ninenin talebi üzerine fidan getirerek bahçesine diktiği görüntüleri, Vali Sonel tarafından sosyal medyadan da paylaştı.

Sakine nine, Ben 156'yı aradım. Karakoldan bana fidan getirdiler. Allah bin kere razı olsun. Jandarma getirip fidanları dikti. Allah devletimize zeval vermesin, acıtıp incitmesin, devlete uzun ömür ve sağlık versin diyerek jandarmaya teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Kayıp uzman çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Haber 15:58: Avrupa'nın Kovid-19 salgınına karşı mücadelesi devam ediyor - Haber 15:58: İçişleri Bakanlığı: "45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürüyor. - Haber 15:57: Furkan, harçlıklarını ihtiyaç sahipleri için bağışladı - Haber 15:57: Balıklıgöl'deki balık ve kuşlara yem verildi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber