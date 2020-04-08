Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım etti
TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını ayaklarına götürerek bahçelerinde fidanlarını da dikiyor.
08.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:52
Sakine nine, Ben 156'yı aradım. Karakoldan bana fidan getirdiler. Allah bin kere razı olsun. Jandarma getirip fidanları dikti. Allah devletimize zeval vermesin, acıtıp incitmesin, devlete uzun ömür ve sağlık versin diyerek jandarmaya teşekkür etti.
Kaynak: DHA