Tunceli'de Seçmene Dijital Ortam

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:47



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:47

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, çevre dostu seçim kampanyası kapsamında WhatsApp iletişim hattı kurdu.İl başkanlığından yapılan açıklamada, kurulan bu hatla halkın talep ve önerilerinin alınacağını, billboard, afiş gibi çalışmaların dijital ortamdan seçmene ulaştırılacağı belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, çevre dostu seçim kampanyası için komisyonların devrede olduğunu ifade etti.Tek, önceki seçim seçim kampanyalarının görsel ve ses üzerine yoğunlaştığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Kentimiz çevre konusunda çok duyarlı ve bu yüzden çevre dostu seçim kampanyasında bir araya geldik. Basın ve halkla ilişkiler ekibimiz WhatsApp hattı kurarak bu kampanyayı bir adım öteye taşıdık. Böylece hem vatandaşların talep ve önerilerini alacağız hem de parti çalışmalarımızı bu hat üzerinden gerçekleştireceğiz."