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Tunceli'de şehit 6 öğretmenin anısına caddeye "Şehit Öğretmenler" ismi verildi

Tunceli'de Mazgirt ilçesinde 1994 yılında teröristler tarafından lojmanlarda şehit edilen 6 öğretmenin anısına bir caddeye "Şehit Öğretmenler" ismi verildi.

25.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:38Tunceli'de şehit 6 öğretmenin anısına caddeye
'de ilçesinde 1994 yılında teröristler tarafından lojmanlarda şehit edilen 6 öğretmenin anısına bir caddeye "Şehit Öğretmenler" ismi verildi.

11 Eylül 1994 yılında Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent Beldesi'nde lojmanlarda kalan öğretmenlerden 6'sı mesailerinin ilk gününde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti.Bugün o beldenin bağlı olduğu Mazgirt İlçesinde Mimar Sinan İlkokulu önündeki caddeye AK Parti'nin teklifiyle belediye tarafından öğretmenlerin anısına "Şehit Öğretmenler Caddesi" ismi verildi. Şehit öğretmenlerin caddesi için düzenlenen törene Kaymakam Menderes Topçuoğlu, Belediye Başkanı Murat Becerikli, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, tüm şehitleri yad ettiklerini belirterek, "Bu açılışla hem maddi hem manevi olarak güzel bir hizmeti başlatmış oluyoruz. Bu caddeden geçenler şehit öğretmenlerimizi hayırla yad edecekler. O anlamda güzel oldu. Bu caddenin ilimize, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

1994 yılında daha mesailerinin ilk gününde şehit edilen 6 öğretmenin anılarını yaşatmak için bir araya geldiklerini dile getiren AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ise,"İnşallah bugünden sonra caddemizin ismi Şehit Öğretmenler Caddesi olarak anılacak. Buradan geçen her birey şu okulda okuyan her öğrenci 1994 yılında kendilerini hayata hazırlamak için memleketin çeşitli bölgelerinden kalkıp, ekmek parası derdine öncelikle Mazgirt'teki çocukları geleceğe daha iyi hazırlamak için gelen öğretmenlerin mesailerinin ilk günlerinde şehit olduklarını anımsayacak ve iyi niyetle anacaklar diye umut ediyoruz. Bizler teşkilatımız olarak 2017 yılından beri 'Şehitlerin Nasihatı Emanetimizdir' sloganıyla Tunceli'nin birçok bölgesinde bu tür faaliyetlerde bulunduk bulunmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmam İbrahim Atilla ve Alevi Dedesi Hüseyin Candan şehit öğretmenler için dua okudu. - TUNCELİ

Mazgirt, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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