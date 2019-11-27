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Tunceli'de "Şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik" eğitimi

Tunceli'de kadın çiftçilere, şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik eğitimi verildi.

27.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:12Tunceli'de
'de kadın çiftçilere, şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik eğitimi verildi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Tarım ve Orman ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin işbirliği ile merkeze bağlı Burmageçit Köyü'ndeki kadın çiftçilere kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik eğitimi verildi. Konuyla ilgili uzmanların katıldığı eğitim çalışmasında çiftçi kadınlara 0-18 yaş arası çocuk kavramı, çocuk hakları, evlilik hukuku, erken yaşta evliliklerin sosyal-duygusal, psikolojik, toplumsal, ekonomik ve suç boyutları konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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