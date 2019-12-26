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Tunceli'de silahla vurulan yaban keçisi ölü bulundu

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki, avlanmaları yasak olan yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

26.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:34 Tunceli'de silahla vurulan yaban keçisi ölü bulundu

TUNCELİ'nin ilçesinde koruma altındaki, avlanmaları yasak olan yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından silahla vurularak öldürüldü. 

Pülümür ilçesindeki Sansa Vadisi yakınlarındaki köyü sakinleri, koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçisini vurulmuş olarak bulunca jandarmaya verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Jandarma ekipleri bölgede araştırma yaparken, öldürülen yaban keçisine, incelenmek üzere Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.



Kozluca, Pülümür, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

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