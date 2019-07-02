02.07.2019 22:33
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Tunceli'de Sivas'ta ölenler anıldı

Tunceli

SİVAS Madımak Oteli'nde, 35 kişinin yakılarak öldürülmesinin 26'ncı yıldönümü nedeniyle Tunceli'de anma yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.

SİVAS Madımak Oteli'nde, 35 kişinin yakılarak öldürülmesinin 26'ncı yıldönümü nedeniyle Tunceli'de anma yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.
Tunceli'de bazı siyasi parti ve STK üyelerinin yer aldığı grup, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamlarını yitiren 35 kişi için Sanat sokakta bir araya geldi. Ellerinde döviz ve fotoğraflarla Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, yakılarak öldürülen 35 kişi için saygı duruşunda bulundu. Kalabalık, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.


- Tunceli
Kaynak: DHA
Tunceli, Sivas, Güncel

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