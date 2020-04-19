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Tunceli'de sokağa çıkamayanlara 'gulik' otlu yemek

Tunceli'de sokağa çıkamayanlara 'gulik' otlu yemekTUNCELİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara, Munzur Dağları'nda yetişen 'gulik' otuyla yemek yapıldı.

19.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:52
Tunceli 'de sokağa çıkamayanlara 'gulik' otlu yemek
TUNCELİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara, Munzur Dağları'nda yetişen 'gulik' otuyla yemek yapıldı.
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı devam ederken, Tunceli Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Munzur Dağları'nda ilkbaharda yetişen 'gulik' otu da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanların isteği üzerine Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından toplandı. Ekipler, Munzur Dağları'nda topladıkları otla hazırladıkları yemeği, evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların evlerine götürüp, ikram etti.
Hastalar ve yalnız yaşayanlar, evlerine gulik otuyla yapılan yemeği getiren Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkürlerini iletti. Tunceli’de sokağa çıkamayanlara ’gulik’ otlu yemek

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Tunceli, Munzur, Güncel
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