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Tunceli'de sosyal destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı

Tunceli'de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 4 bin 236 ihtiyaç sahibinin bin liralık sosyal destek ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

03.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:52
Tunceli'de sosyal destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Tunceli 'de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 4 bin 236 ihtiyaç sahibinin bin liralık sosyal destek ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.

Dünyayı etkisi alan korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan önlemlerin yanı sıra salgının vatandaşlar üzerindeki sosyal ve ekonomik yükünü hafifletmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ise bin TL'lik sosyal destek ödemelerine başlandı. Kentte valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda bin liralık ödemelerin PTT dağıtıcıları, Jandarma, Polis ve bekçiler tarafından evlere ulaştırılıyor. Kentte toplam 4 bin 236 kişiye sosyal destek ödemesi yapılacağı aktarıldı. - TUNCELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli, Güncel
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