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Tunceli'de sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı

Tunceli'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamayla sosyal yardım ödemelerin hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

03.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:14
Tunceli'de sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı
Tunceli 'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamayla sosyal yardım ödemelerin hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli genelinde kaymakamlarımızın da koordinasyonunda 4 bin 236 vatandaşımıza yönelik yapılan bin liralık ödemeler, yaşlı ve engelli aylıkları PTT şubelerinden değil vatandaşlarımızın evlerinde emniyetimiz, jandarmamız ve PTT görevlilerimizce elden yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Sonel ayrıca vatandaşlara "Evde Kal Tunceli" çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı - Haberler

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