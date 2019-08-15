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Tunceli'de su samuru görüntülendi

Tunceli'de su samuru görüntülendi Tunceli'de görüntülenen su samuru, müziğin sesiyle adeta dans ettiTUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan su samuru görüntülendi.

15.08.2019 10:46
Tunceli'de su samuru görüntülendi
Tunceli'de su samuru görüntülendi
Tunceli'de görüntülenen su samuru, müziğin sesiyle adeta dans etti
TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan su samuru görüntülendi. Su samurunun müzik eşliğinde ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu.
Yaban hayatıyla bilinen Tunceli'de nadir görülen ve koruma altında bulunan su samuru, Munzur Çayı'nda görüntülendi. Çay kıyısında bir mekanda çalan müzik eşliğinde adeta dans eden su samuru dikkat çekti. Çayda bir süre yüzen su samuru daha sonra gözden kayboldu.O anları ise bir kişi cep telefonu ile kaydetti.

Güncel

Kaynak: İHA

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