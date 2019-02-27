Tunceli'de Sürücülere Trafik Eğitimi Verildi

Kaynak: AA

Tunceli Emniyet Müdürlüğünce, "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde sürücülere trafik eğitimi verildi.Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'ndaki programa, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsmail Çelik, il jandarma komutanlığı trafik şube yetkilileri ile ticari araç sürücüleri katıldı.Toplantıda, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Deniz Ünsal, sürücülere trafik kazaları sonucu ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflenen "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında bilgiler verdi.Eylem planı kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Ünsal, "Eylem planındaki amaç, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan bütün hizmetlerde trafik kazalarını minimum seviyeye çekmektir. Denetleme bunun sadece kuvvetli bir sacayağıdır. Ancak bunun yanı sıra altyapı çalışmaları, eğitim ve ilk ve acil yardım faaliyetleri de olmazsa olmazdır." diye konuştu.İl genelindeki kayıtlı araç ve sürücü sayıları, kontroller ve uygulanan ceza miktarları hakkında bilgilendirme yapan Uysal, "Tunceli, 2018 yılında ölümlü ve maddi hasarlı kaza sayılarını yüzde 44.4 düşürerek 81 il arasında ilk 5'e girdi. Bunu devam ettirmek gibi bir hedefimiz var." dedi."Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesinin öneminde değinen Uysal, ticari araç sürücüleri başta olmak üzere tüm sürücülerin bu konuda daha duyarlı davranmaları gerektiğinin vurguladı.Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü İsmail Çelik de Tunceli'nin eğitim ve kültür yapısının trafik kazalarındaki düşüşte önemli rol oynadığını söyledi.Program Çelik'in sürücülerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.