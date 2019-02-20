Tunceli'de Tamp Eğitimleri

Tunceli
'de Türkiye
Afet Müdahale Planı (TAMP) eğitimleri verildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) tarafından TMAP kapsamında 26 Yerel Düzey
Hizmet Grubu Operasyon Planlarında görevlendirilen personellere TAMP, TAMP-Tunceli ve Hizmet Grubu Planlarını eğitimi planlandı. Yapılan hazırlıklar sonrası eğitimler 2 Ocak 2019 tarihinde başladı.
Belirli aralıklarla süren eğitimler bu hafta verilen 'Ayni Bağış Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu, Enerji Hizmet Grubu' konuları ile tamamlandı. - TUNCELİ
Kaynak: İHA