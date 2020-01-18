Haberler » Güncel » Tunceli'de tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Haber

Tunceli'de tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Tunceli'de düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.

18.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:30Tunceli'de tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi tutuklandı
'de düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının kentte tefecilik yaptığı ve yasa dışı bahis oynattığı belirlenen zanlılara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 14 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan 19 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğer 12 kişi serbest bırakıldı.

Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:43  Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü
20:41  BEŞİKTAŞ'TA DEHŞET POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ
20:40  Kahramanmaraş'ta yapılacak barajla 750 milyon tonluk kömür rezervi ortaya çıkarılacak
20:39  Bakan Yardımcısı İnce: Hainlerin belini kırıp, temizliğine başladık
20:38  Tunus, Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu
18.01.2020 20:47:15