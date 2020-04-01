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Tunceli'de tekstil atölyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmak için üretime başladı

Tunceli'de, valiliğin desteğiyle Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması için çalışma başlatıldı.

01.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:44
Tunceli'de tekstil atölyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmak için üretime başladı
Tunceli 'de, valiliğin desteğiyle Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması için çalışma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınına karşı kentte alınan tedbirler sürüyor.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil atölyesini inceleyen Vali Tuncay Sonel, bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri, kahraman güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldiğini belirtti.
Kentte huzurun hakim olmasıyla beraber istihdama yönelik projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Vali Sonel, şunları kaydetti:
"Açtığımız üç tekstil farikası ve bir çok işletme ile yüzlerce insanımıza iş ve AŞ verildi. Koronavirüs salgınına karşı aldığımız tedbirlerimiz kapsamında, tekstil fabrikalarımızda çalışanlarımıza bir ay izin vermiştik. Avrupa'nın 8 ülkesine ihracat yapan Peri Tekstil Fabrikası ile görüşerek koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtmak ve ihtiyaç olan bölgelere gönderilmek üzere 200 bin adet maske üretimine, çalışanlarımızın sosyal mesafesine ve hijyen kurallarına uygun olarak başladık. İşletme sahibi Selçuk Bozkurt ve bize bu konuda malzeme desteği sağlayan Tuncelili iş insanlarımıza teşekkür ederim."
Vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapan Vali Sonel, "Biz tedbirlerimizi alalım, evlerimizde kalalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Sağlık Bakanlığımızın belirttiği 14 kuralına uygulayalım. Koronavirüs salgınının üstesinden devlet ve millet olarak beraber geleceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Koronavirüs, Tunceli, Güncel
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