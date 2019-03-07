07 Mart 2019, 18:37
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Tunceli'de Terör Operasyonu

Tunceli

TUNCELİ(AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

TUNCELİ(AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı operasyonda "terör örgütüne üye olma" suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler H.O., H.A., S.T. ve F.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. PKK, Tunceli, Güncel
Kaynak: AA