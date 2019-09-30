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Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'lilerden sonra bugün de İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz gözaltına alındı.

30.09.2019 17:05Tunceli'de terör operasyonu
Tunceli'de yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'lilerden sonra bugün de İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün düzenlediği operasyonda HDP Tunceli İl Eşbaşkanları Hıdır Çiçek, Özlem Toprak ile HDP Parti Meclis Üyesi Ferhat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına almıştı. Tunceli polisi, soruşturma kapsamında bugün ise İHD Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz'ı gözaltına aldı. Solmaz, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan gözaltında bulunan tüm şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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