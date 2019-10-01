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Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

01.10.2019 13:04Tunceli'de terör operasyonu
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen kişileri yakalamak amacıyla Mazgirt ilçesindeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kişi, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" gerekçesiyle yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Mazgirt, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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