Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tunceli'de terör operasyonu: HDP il eş başkanları ile birlikte 8 şüpheliye gözaltı

- Tunceli'de terör operasyonu: HDP il eş başkanları ile birlikte 8 şüpheliye gözaltıTUNCELİ - Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

29.09.2019 13:09
- Tunceli'de terör operasyonu: HDP il eş başkanları ile birlikte 8 şüpheliye gözaltı
TUNCELİ - Tunceli'de düzenlenen terör operasyonunda HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında bugün sabah erken saatlerde operasyon yaptı. Operasyonda aralarında HDP Tunceli İl Eşbaşkanları Hıdır Çiçek, Özlem Toprak ile HDP Parti Meclis Üyesi Ferhat Yıldız'ın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası suçu nedeniyle ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
Tunceli'de terör operasyonu: HDP il eş başkanları ile birlikte 8 şüpheliye gözaltı

Halkların Demokratik Partisi, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:32 Denizli'de 3 katlı bina alev alev yandı
18:28 Nişan yolunda feci kazada yaralılardan 1'i öldü
18:25 Nişan yolunda feci kazada yaralılardan biri öldü
18:22 Denizli'de ev yangını
18:12 Ceviz toplamak isteyen yaşlı adam ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
18:11 Kuyuya düşen inek vinçle çıkarıldı
18:10 Başından vurulan kadın hayatını kaybetti