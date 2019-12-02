Haberler » Güncel » Tunceli'de terör operasyonunda tutuklama - Haber

Tunceli'de terör operasyonunda tutuklama

TUNCELİ'de terör örgütü PKK'ya yasadışı yollardan finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

02.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:45Tunceli'de terör operasyonunda tutuklama

TUNCELİ'de terör örgütü PKK'ya yasadışı yollardan finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yasadışı yollardan finans sağlayanların tespitine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasıyla irtibatlı oldukları, terör örgütüne yasadışı yollardan finans kaynağı sağladıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan, jandarmadaki sorguları tamamlan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:55 Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası toprağa verildi
14:54 İmamoğlu: (Deprem çalıştayı) Buraya herkes davet edildi
14:49 Su borusundan çıkan 6 metrelik ağaç kökü şaşırttı
14:49 Bayburt Üniversitesi'nde "Anne Üniversitesi" açılış töreni gerçekleşti
14:54 Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı
2.12.2019 15:05:30