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Tunceli'de "Teröre Lanet Yürüyüşü"

Tunceli'de "Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi.

14.09.2019 15:52Tunceli'de
Tunceli'de "Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi.

Tunceli'de düzenlenen "Teröre Lanet Yürüyüşü" merkez Atatürk Mahallesi Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde başladı. Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, siyasi parti ve dernek temsilcileri ile vatandaşların katıldığı yürüyüş öncesinde İl Müftüsü Aşır Durgun şehitler için dua okudu.

Daha sonra Türk bayrakları açılarak "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez", "Vatan Sana Canım Feda" sloganları atılarak Tunceli Valiliği önüne kadar yürüdü.

Burada bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, "Birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyen hainlere Allah fırsat vermesin. Allah sizlerden razı olsun. Allah razı olsun Tunceli ailesinden" dedi. - TUNCELİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Turgay Aras, Jandarma, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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