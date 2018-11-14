Tunceli'de Teröristlerin Sığınakları İmha Edildi, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda teröristlerin kullandığı tespit edilen 15 sığınak imha edildi, 2 kilo patlayıcı, uçaksavar ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın 20 Ekim- 12 Kasım 2018 tarihleri arasında terörist unsurlara yönelik Çemişgezek
, Mazgirt
, Pülümür
, Hozat
ve merkez kırsallarında düzenlenen operasyonlarda 15 sığınak bulundu. Teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınaklar, imha edildi. Sığınaklarda ve arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise bir uçaksavar, toprağa gömülü vaziyette M-16 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği şarjörü, 120 M-16 mühimmatı, Kalaşnikof şarjörü, 96 Kalaşnikof mühimmatı, sırt tipi telsiz, telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu, 350 metre kablo, mikro sd kart, 2 sırt çantası, 3 şemsiye, 2 kilo C-4 patlayıcı, 4 Kalaşnikof kütüklüğü, 10 çift ayakkabı, ses kayıt cihazı, 20 sivil elbise, 1 top sera naylonu, 4 pil bloğu, uçaksavar, 66 uçaksavar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 4 el yapımı patlayıcı, 3 el telsizi, 2 büyük tüp, 28 büyük pil, el dürbünü, fener, 3 güneş paneli, 2 gece görüş gözlüğü, 4 battaniye, yemek ocağı, soba, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 40 kadın elbisesi, 50 sargı bandı, testere, 20 kova, el bombası, lav hançeri, 2 fünye, klima tüpü, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
- Tunceli
Tunceli
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:13