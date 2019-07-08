08.07.2019 16:24
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Tunceli'de tırlar kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Tunceli'de tırlar kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralıTUNCELİ - Tunceli-Ovacık karayolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Tunceli'de tırlar kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
TUNCELİ - Tunceli- Ovacık karayolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Tunceli-Ovacık Karayolunda 20'inci kilometresinde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli'den Ovacık'a gitmekte olan Mustafa B. idaresindeki 23 AAB 499 plakalı tır ile karşı istikametten gelen Ahmet Y. yönetimindeki 23 AL 053 plakalı tır, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karayolu kaza nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tunceli'de tırlar kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Kaynak: İHA
Tunceli Ovacık, Tunceli, Ovacık, 3. Sayfa

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