Tunceli'de, Tkp'li Fatih Mehmet Maçoğlu Kazandı

Kaynak: DHA

TUNCELİ Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu (51) seçildi.TKP'den 30 Mart 2014 yerel seçiminde, aday gösterildiği Ovacık'ta oyların yüzde 36,1'ini alarak, belediye başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçimde de aday gösterildiği Tunceli'de oyların çoğunu alıp, belediye başkanı oldu. Tunceli merkezde en fazla oy alan ikinci isim ise HDP'nin adayı Nurşat Yeşil oldu.Tunceli'de, 30 Mart 2014 seçiminde BDP'den belediye başkanı seçilip, DBP'ye geçen Mehmet Ali Bul'un görevden alınmasıyla kentin valisi Tuncay Sonel, belediye başkan vekili olarak göreve atanmıştı. - Tunceli