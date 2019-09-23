Haberler » Güncel » Haber

Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü

Tunceli'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

23.09.2019 13:34Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü

Tunceli'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Askeri konvoyun geçişi sırasında Tunceli Elazığ kara yolu Göktepe mevkisinde yola çıkan Onur Er'e (22) askeri araç çarptı.

Yaralanan Er'in hastaneye kaldırılması için askerlerce olay yerine ambulans çağrıldı.

Gelen ambulanstaki sağlık görevlilerince yapılan incelemede Er'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Er'in cesedi, bölgeye gelen Mazgirt Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazaya karışan askeri aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.


Tunceli, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:43 Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü
15:42 Başakşehir'de marketten hırsızlık
15:42 MHP Genel Başkanı Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.
15:42 Gaziantep Valisi Gül, üniversitede derse girdi
15:42 Dha yurt bülteni - 13
15:42 flaş
15:42 Thomas cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (osman ayık açıklama)