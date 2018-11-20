Tunceli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tunceli
'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Aktuluk Mahallesi'nde seyir halindeki Kübra Nur Ç. idaresindeki 32 HH 275 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı.
Kazada, sürücü Kübra Nur Ç. ile annesi Müberra Ş. ve kız kardeşi Esra Ş. yaralandı.
Sıkıştıkları araçtan AFAD
ekiplerince çıkarılan yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından 112 Acil Servis
ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tunceli