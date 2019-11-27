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Tunceli'de tritikale demonstrasyonu için ekimler yapıldı

Tunceli'de iki köyde 10'ar dekarlık alanda tritikale demonstrasyonu için ekimler yapılırken, kentin yeni bir yem bitkisiyle tanışmasının amaçlandığı belirtildi.

27.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:09Tunceli'de tritikale demonstrasyonu için ekimler yapıldı
'de iki köyde 10'ar dekarlık alanda tritikale demonstrasyonu için ekimler yapılırken, kentin yeni bir yem bitkisiyle tanışmasının amaçlandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonuyla "Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması ve Yayım Projesi" Tunceli'de de uygulanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ümranhanım Tritikale Demonstrasyon" projesi ile ve Çimenli Köylerinde 2 üreticiye 10'ar dekardan olmak üzere toplamda 20 dekarlık bir alanda ekimler yapıldı. Teknik personelin demonstrasyon süresince gerekli çalışmaları yaparak yetiştirme sürecinin takip edileceği ve kent için yeni bir yem bitkisi alanı oluşturulmasının amaçlandığı aktarıldı.

Tritikale'nin buğday ve çavdarın melezlenmesi neticesinde elde edilen bir tahıl ürünü olduğu hem yemlik tane hem de silajlık olarak kullanılabildiği kaydedildi. - TUNCELİ

Göktepe, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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