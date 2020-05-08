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Tunceli'de üniversite öğrencisi Doku'dan 125 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 125 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de üniversite öğrencisi Doku'dan 125 gündür haber alınamıyor
08.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:24
Tunceli'de 125 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.
Vali Tuncay Sonel koordinesinde gölde sürdürülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Çanakkale ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katıldı.
Dalgıç polisler, olumsuz hava koşulları ve sudaki görüş mesafesinin düşük olmasına rağmen göldeki Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde belirlenen alanlarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.
AFAD ve JAK ekipleri de gün boyu göl yüzeyinde ve kıyılarda botlarla arama yaptı.
Ekiplerin gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Güncel, Haber

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