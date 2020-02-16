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Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 43 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

16.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:30Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 43 gündür haber alınamıyor
'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.
Doku'nun bulunması için bugünkü arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.
Dalgıçlar, Uzunçayır Baraj Gölü'nde sudaki görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verdi.
Ekiplerin, baraj gölünde botlarla dönüşümlü olarak sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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