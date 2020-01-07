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Tunceli'de üniversiteli Gülistan aranıyor

TUNCELİ'de 3 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

07.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:32 Tunceli'de üniversiteli Gülistan aranıyor

TUNCELİ'de 3 gündür alınamayan Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar günü kaldığı yurtta sabah saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi 'ye giderek, Gülistan'ın bulunması için polis ekiplerine başvurdu. Gülistan'ın bulunması için polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. 

Ekipler başlattıkları arama çalışmaları sırasında 3 kişi, Gülistan'ı, Pazar günü Uzunçayır Barajı üzerindeki Dinar Köprüsü'nde yürürken gördüklerini ifade etti. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından Gülistan'ın, baraja düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD, sualtı dalgıçları ile Munzur Doğa Sporları Arama kurtarma derneği üyeleri baraj gölünde arama çalışması başlattı. 

VALİ SONEL, AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, beraberindeki Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte Diyarbakır'dan gelen Gülistan Doku'nun ailesiyle bir araya geldi. Annesi Bedriye, babası Halit Doku'nun kaldıkları öğretmenevinde ziyaret eden Vali Sonel, Gülistan'ın bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Öğretmenevindeki görüşmenin ardından Vali Sonel, Gülistan'ın anne ve babasıyla birlikte arama çalışmaların devam etti Uzunçayır Barajı bölgesine gelerek, arama çalışmalarını yerinden takip etti. 

'GÜLİSTAN NEŞELİ BİRİYDİ'

Berivan Özman, arkadaşı Gülüstan'ın neşeli ve hiçbir sorunun olmadığını söyledi. Özman, "Yurtta görüşüyorduk. Bir ara birlikte aynı kafeteryada çalıştık. Hayat doluydu. Hiçbir zaman sorununun olduğunu söylemedi" dedi. 

 



Munzur Üniversitesi, Tunceli, Munzur, Güncel

Kaynak: DHA

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