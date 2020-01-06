Tunceli'de üniversiteli Gülistan'dan haber alınamıyor

TUNCELİ'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan (21), 2 gündür haber alınamıyor. Polis, Gülistan'ın en son dün saat 22.00 sıralarında Tunceli- Elazığ yolu yakınlarında görüldüğünü tespit etti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, dün sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra akşam dönmeyince arkadaşları ve ailesi meraklandı. Telefona da cevap vermeyen Gülistan'ın ailesi endişelenince Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelip polise başvurdu. Ailesinin başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için kent genelinde çalışma başlattı. Kent gelindeki mobese kameralarını inceleme alan ekipler, Gülistan Doku'nun dün saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki Tunceli- Elazığ yolu yakınlarında görüldüğünü tespit etti. Gülistan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.