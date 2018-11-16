Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu

Tunceli Emniyet Müdürlüğü
ekipleri düzenledikleri eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 460 gram esrar, 15 gram dişi Hint keneviri tohumu ve hassas tartı ele geçirdi, 1 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, edindiği bir istihbarat sonucu O.Ç. adlı şahsı yakın takibe aldı.
O.Ç.'nin kent merkezindeki evi ile yine merkeze bağlı köyündeki evi ve arsalarını tespit eden ekipler, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan arama kararı aldı.
O.Ç.'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, dedektör köpek ile yaptığı aramalarda, 460 gram esrar, 15 gram Hint keneviri tohumu ve hassas tartı ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü,Tunceli