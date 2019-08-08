Haberler» Güncel» Haber

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

Tunceli'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

08.08.2019 17:30 Tunceli'de uyuşturucu operasyonu
Tunceli'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerdeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Jandarmanın da destek verdiği operasyonda, Nazımiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen B.B. (46) ve İ.D. (34) gözaltına alındı.
Bu kişilerin evleri ile bahçelerinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan aramada, 589 kök Hint keneviri bitkisi ve 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ile İ.D. savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:00   Çocukların piknik sevinci
18:00   Tunceli'de uyuşturucuya 2 tutuklama
18:00   Kuran kursundaki çocuklara tablet ve bisiklet hediyesi
18:00   Bakan Çavuşoğlu: "Güvenli bölge mutabakatı iyi bir başlangıç"
17:59   (Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın, otopark işletmesi İSPARK'a geçti
17:59   SPOR Şenes Erzik, MHK Yaz Semineri'nde konuştu
17:59   TBMM Başkanı Şentop, YEE Başkanı Ateş ve beraberindeki İngiliz parlamenterleri kabul etti